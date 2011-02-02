Ставка транзита российского газа в 1-м квартале выросла на 2,2% - до 2,84 долл.

Ставка транзита российского газа по территории Украины в первом квартале 2011 г. выросла на 2,2% - до 2,84 долл. за тысячу кубометров на 100 км, по сравнению с 4-м кварталом 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прогнозирует средневзвешенную ставку транзита российского газа в 2011 году на уровне 2,72 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Эту информацию предоставил источник в правительстве со ссылкой на проект финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», как отдельного юридического лица, на 2011 год.

Справка УНИАН. В 2009 году ставка транзита российского газа по территории Украины составляла 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

С 1 января 2010 года ставка транзита стала рыночной и рассчитывается по общепринятой европейской формуле.

В начале февраля 2010 г. «Нафтогаз Украины» сообщал, что ставка транзита российского газа через территорию Украины на 2010 год составляет 2,78 долл. за тыс. куб. м на 100 км.