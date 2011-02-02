Янукович считает невозможной модернизацию ГТС без России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает невозможной модернизацию украинской газотранспортной системы без участия главного заказчика услуг газового транзита - Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью польским СМИ.

“Без участия России, которая является главным поставщиком этого сырья, не можем реализовать этот проект. Без нее не имеем в этой сфере никакой перспективы”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что участие Европейского Союза в консорциуме по модернизации украинской ГТС будет способствовать прозрачности в схемах поставки газа и повысит безопасность поставок в Европу.

Президент отметил, что Украина заинтересована в увеличении объемов транзита газа через свою территорию в государства ЕС.

“Это прагматичные желания, потому что с ними связано благосостояние наших детей и будущее государства”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой — 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд. куб. м.

Оператором Единой газотранспортной системы (ГТС) Украины является НАК «Нафтогаз Украины».