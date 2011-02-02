Тимошенко считает трагедией для Украины подписание мирового соглашения с Vanco

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает трагедией для Украины намерение правительства подписать мировое соглашение с компанией Vanco.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

«Это и является трагедией, которая сейчас разворачивается в Украине. Это говорит о том, что окончательно решила олигархия Украины забрать главное месторождение нефти и газа – это шельф Черного моря – себе. Забрать у народа Украины без какой-либо платы, без каких-либо условий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такое решение правительства является беспрецедентным, учитывая то, что благодаря разработке месторождений на шельфе Черного моря Украина могла бы обеспечить свою энергетическую безопасность.

«Когда сегодня цены на дизельное топливо, на бензин повышаются спонтанно и непрогнозированно, в то время, когда люди не имеют возможности заправить свои автомобили, в это время главное стратегическое месторождение, стратегический запас нефти и газа Украины тихонько, за спиной у общества, отдают в собственность очередным олигархическим группам, которые окружают ЯНУКОВИЧА», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 февраля, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале этого года. Он отметил, что на сегодня практически завершены переговоры по условиям этого соглашения.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции (СРП).