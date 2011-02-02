Янукович надеется на более активное участие Польши в проекте ЕАНТК

Власти Украины надеются на более активное участие Польши в проекте создания Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского нефтепровода «Одесса – Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью польским журналистам накануне визита в Польшу.

Он отметил, что обсуждал этот проект с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ во время встречи на прошлой неделе в рамках экономического форума в швейцарском Давосе.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он проинформировал Б.КОМОРОВСКОГО о том, что уже с этой недели трубопровод будет использоваться, как планировалось с самого начала, для поставок нефти в западном направлении.

«Нефть уже пошла на Беларусь и поплывет дальше на Литву и Латвию... К сожалению, Польша пока не принимает в этом участия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он назвал Польшу приоритетным партнером в реализации этого проекта.

«Президент КОМОРОВСКИЙ сказал мне, что этот процесс (участие Польши в проекте) находится в фазе практической реализации, но мы уже ушли вперед», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. 23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.