Украина в январе увеличила импорт сжиженного газа в 7 раз

Импорт сжиженного газа в Украину в январе 2011 г. составил 16,26 тыс. тонн, что почти в 7 раз больше аналогичного показателя 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Согласно сообщению, поставки данного вида топлива в январе осуществлялись в основном из двух стран – Казахстана (8,89 тыс. тонн) и России (7,27 тыс. тонн). Незначительные объемы также поступили из Беларуси и Великобритании.

В то же время экспорт сжиженного газа из Украины в январе 2011 г. составил 3,43 тыс. тонн, что на 31% меньше, чем в январе 2010 г. Топливо поставлялось в основном в Россию.

Увеличение объемов импорта сжиженного газа в начале 2011 г. участники рынка объясняют несколькими факторами. Среди них – благоприятная ценовая конъюнктура на внешнем рынке и снижение производства данного топлива украинскими предприятиями.

Также на объеме импорта сжиженного газа отразились поставки данного топлива для переработки на ООО «Карпатнефтехим» (3-5 тыс. тонн), которое в январе 2010 г. не работало.

Кроме того, на общий показатель ввоза топлива повлияли опасения участников рынка относительно возможного введения импортных пошлин, инициируемого Министерством энергетики и угольной промышленности.

Как сообщалось, в 2010 г. импорт сжиженного газа в Украину составил 181,44 тыс. тонн, что на 83% больше, чем в 2009 г.