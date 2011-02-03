Янукович подписал закон о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС" (№ 2917-VI), принятый Верховной Радой Украины 12 января этого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, данное соглашение подписано 9 июня 2010 года в г. Киеве. Им предусмотрено, что Украина и Россия осуществляют сотрудничество в проектировании, строительстве и введении в эксплуатацию энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС с учетом применения существующих конструкций с реакторными установками типа ВВЭР-1000 проекта В-392.

В соответствии с соглашением, стороны будут создавать условия относительно предоставления регулирующими органами Сторон лицензий (разрешений) на проектирование, строительство и ведение в эксплуатацию энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС, экспорта и импорта проектной и другой технической документации, оборудования, материалов и услуг, которые необходимы заказчику и подрядчику, украинским и российском исполнительным организациям для выполнения работ и услуг, предусмотренных этим соглашением.

В целях выполнения положений этого соглашения назначаются такие компетентные органы: с украинской Стороны - Министерство топлива и энергетики Украины; с российской Стороны - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

В соответствии с соглашением, компетентный орган Российской Стороны возлагает функции подрядчика строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС на закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт», которое вправе привлекать соответствующие организации, которые именуются в дальнейшем исполнительными организациями, для выполнения работ и услуг, а также осуществления поставок по этому соглашению.

Компетентный орган Украинской Стороны возлагает функции заказчика строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС на государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», которое вправе привлекать соответствующие организации и предприятия, которые именуются в дальнейшем исполнительными организациями, для выполнения работ и услуг, а также осуществления поставок по этому соглашению.

В соответствии с соглашением, заказчик и подрядчик в первоочередном порядке заключат между собой контрактное соглашение на разработку технического проекта реакторных установок типа ВВЭР-1000 проекта В-392 и поставки оборудования реакторных установок для энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС в согласованном этим контрактным соглашением объеме.

В соглашении отмечено, что в целях осуществления сотрудничества, предусмотренного этим Соглашением, Российская Сторона обеспечит организацию финансирования в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС, в том числе для оплаты товаров, работ и услуг, которые поставляются из Российской Федерации в Украину или закупаются в Украине, при условии частичного софинансирования с украинской Стороны. В связи с деятельностью, предусмотренной этим Соглашением, уплата налогов и сборов (пошлины) осуществляется в соответствии с законодательством государств - Сторонами с учетом Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждения уклонений от уплаты налогов от 8 февраля в 1995 г.

В соглашении предусмотрено, что энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС, построенные в соответствии с этим Соглашением, на протяжении всего периода их эксплуатации должны использовать ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок, изготовленных только по российским технологиям, на условиях, согласованных в соответствующих контрактах. При этом, в случае осуществления поставок топлива открытым акционерным обществом «ТВЭЛ», коммерческие условия поставок тепловыделяющих сборок для энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС не могут быть хуже, чем условия поставок тепловыделяющих сборок, изготовленных им для других энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР украинских АЭС.

Отработанное в реакторах энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС ядерное топливо, приобретенное у украинского производителя или российских исполнительных организаций может направляться в Российскую Федерацию для технологического хранения и (или) переработки в объемах, определенных украинской исполнительной организацией, на условиях, согласованных в соответствующих контрактах.

В соответствии с соглашением, ядерный материал, который передается Украине по этому соглашению, не обогащается до значения 20 процентов и более по изотопу урана-235, а также не обогащается и не перерабатывается Украиной без предварительного письменного согласия Российской Федерации.

Во время обсуждения данного закона народный депутат Украины Иван ЗАЕЦ (фракция НУ-НС) подчеркнул, что Украине невыгодно заключать это соглашение, поскольку украинская атомная энергетика “привязывается” к российскому сырью.