Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX в среду немного выросли

Фьючерсы на нефть в среду закрылись почти без изменений, так как трейдеры оценивали фактор роста запасов нефти в США против нарастающего насилия в Египте, которое может угрожать каналам поставки нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 9 центов, или 0,1%, – до 90,86 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали по итогам торгов на 68 центов – до 102,42 доллара за баррель.

Длящиеся уже неделю протесты, с пятницы подтолкнувшие цены на нефть более чем на 6%, не привели к перебоям в работе Суэцкого канала или нефтепровода SUMED (Суэц – Средиземное море), ключевых транспортных артерий. Однако опасения, что волнения могут перекинуться на богатых нефтью соседей Египта, держали рынок в напряжении, в результате чего фьючерсы на нефть марки Brent, ключевые для Европы и Азии, достигли нового двухлетнего максимума 102,43 доллара за баррель.

В то же время цены на основные для США фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate остаются сдержанными по сравнению с Brent на фоне роста запасов в Кушинге, штат Оклахома, где был зафиксирован рекордный объем 38,3 млн. баррелей, что на 20% выше, чем в прошлом году.

Фьючерсы на бензин снизились после увеличения запасов бензина на 6,2 млн. баррелей, а также в связи с холодной погодой, поразившей в январе значительные участки США и вынуждающей жителей воздерживаться от вождения.

Котировки мартовских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 2,09% – до 2,4985 доллара за галлон.

Однако холодная погода способствовала подорожанию топочного мазута. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,37 цента – до 2,7807 доллара за галлон.

Запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, на неделе 22-28 января сократились на 1,6 млн. баррелей, сильнее, чем ожидалось.