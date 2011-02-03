Суд возбудил дело о банкротстве Херсонской ТЭЦ

Хозяйственный суд Херсонской области возбудил дело о банкротстве ПАО «Херсонская теплоэлектроцентраль».

Об этом сказано в определении суда от 18 января т.г. по делу № 12/19-Б-11, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, инициирующим кредитором банкротства ТЭЦ выступила дочерняя компания НАК «Натофгаз Украины» «Газ Украины», то есть по сути материнская компания. Предметом иска является задолженность ТЭЦ за поставленный газ. Сумма задолженности в документе не уточняется.

Суд наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ТЭЦ, а также ввел запрет на распоряжение имуществом предприятия должностными лицами АО. Подготовительное заседание суда назначено на 17 февраля т.г.

Справка УНИАН. Херсонская ТЭЦ установленной электрической мощностью 80 МВт и тепловой – 737,7 Гкалл/ч была спроектирована и построена с целью обеспечения покрытия нужд промышленных и коммунально-бытовых потребителей Херсона в тепловой и электрической энергии.

В сентябре 2009 года ОАО «Херсонская ТЭЦ» передана в управление НАК «Нафтогаз Украины».