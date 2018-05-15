Рынок нефтепродуктов ждет война на истощение?

Пока Межведомственная комиссия по международной торговле ведет специальное расследование относительно импорта в Украину нефтепродуктов, страсти на рынке накаляются. Российские собственники украинских нефтеперерабатывающих предприятий, лоббирующие введение спецпошлины на заморский бензин и заявляющие о необходимости защиты нашего внутреннего рынка, решили, видимо, дополнительно простимулировать работу ведомства в этом направлении. Так, ТНК-ВР заявила о приостановке Лисичанского НПЗ («Лукойл» еще осенью остановил на реконструкцию Одесский НПЗ), мотивируя свои действия убыточночностью. Однако подобные меры вряд ли ускорят принятие решения, слишком много экономических факторов и правовых нюансов требуют всестороннего рассмотрения. Таким образом, противостояние между производителями и импортерами моторных топлив рискует затянуться на несколько месяцев, если не на год…

Нефтепереработчики и импортеры: все защищают потребителя?

О конфликте интересов на украинском рынке бензина и дизтоплива уже достаточно сказано. Тем не менее, напомним основные тезисы сторонников и противников ограничительных мер.

Украинские НПЗ давно и последовательно выступают за введение спецпошлины на ввозимый в страну бензин, что, по их мнению, позволит защитить отечественного производителя от демпинга со стороны импортеров. При этом собственники отечественных нефтеперерабатывающих заводов считают, что такие меры позволят увеличить переработку нефти в Украине и провести модернизацию производства. Конечно, подобные призывы не могли не найти отклик в Кабмине, который с началом кризиса старается выровнять внешнеторговый баланс, заметно покосившийся в сторону импорта.

Министерство энергетики и угольной промышленности 18 января заявило о своей поддержке инициативы руководителей шести украинских НПЗ. Результатом, проводимого сейчас расследования может стать увеличение пошлин на импортные бензины до 130 евро за 1 тонну, на дизтопливо - до 80 евро за 1 тонну.

Как отметил директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго Константин Бородин, три государства – Россия, Казахстан и Беларусь – занимают 68% украинского рынка импортных нефтепродуктов и «осуществляют их массированную экспансию в страну». По его словам, в 2010 году импорт нефтепродуктов в Украину увеличился до 4,5 млн. тонн, что на 700 тыс. тонн (на 18%) больше, чем в 2009 году.

По мнению К.Бородина, Россия, Беларусь и Казахстан проводят политику протекционизма в отношении национальных нефтеперерабатывающих отраслей. "Мы стоим перед реальной перспективой потери внутреннего производителя нефтепродуктов и того, что останемся наедине с импортером, на которого не можем влиять налоговыми механизмами, который не создает в Украине рабочие места", - подчеркнул он.

К.Бородин также отметил, что введение пошлин способно снизить уровень импортного топлива на рынке страны до 10%, что соответствует сегодняшним поставкам топлив из стран Европейского Союза.

Однако, говоря о протекционизме со стороны конкурентных стран-импортеров, Минэнерго почему-то согласился с предложением украинских НПЗ увеличить пошлины на бензин и дизтопливо вне зависимости от страны их происхождения.

Эти планы вызвали резкое неприятие со стороны сетей автозаправочных станций, преимущественно импортирующих нефтепродукты. По мнению таких операторов АЗС, как ОККО, Shell или WOG, введение пошлин приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./л на А-95 и до 9 грн./л - на дизтопливо, при текущем уровне мировых цен на нефть. Вместе с тем, автозаправщики, работающие с импортным бензином из ЕС, единодушно отмечают тот факт, что украинские НПЗ очень сильно отстают от своих зарубежных конкурентов по показателю глубины переработки нефти, соответственно, и по качеству конечного продукта. Исходя из логики импортеров, от введения пошлин проиграет конечный потребитель, который лишится возможности покупать качественный бензин по доступной цене, и будет вынужден довольствоваться постоянно дорожающим отечественным топливом, к тому же еще и низкого качества.

Заявления нефтепереработчиков и импортеров весьма контраверсийные. И те, и другие вроде бы пекутся о конечном потребителе, одновременно обвиняя друг друга в желании ободрать этого самого потребителя как липку, что, похоже, соответствует действительности.

Убыточность украинских НПЗ - реальность?

От дебатов и апеллирования к властным структурам собственники НПЗ довольно быстро перешли к неприкрытой конфронтации. 18 января Группа ТНК-ВР заявила о том, что может остановить ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) уже в конце первого квартала 2011 года из-за его убыточности.

Как сообщил главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье Казимиро, за 9 месяцев п.г. убытки компании составили 470 млн. грн., и «если ситуация не изменится, тогда в этом году мы можем получить более 1 млрд. грн. убытка».

При этом он отметил, что в 2010 году компания инвестировала в модернизацию Лисичанского НПЗ более 90 млн. долл., готова и дальше инвестировать, но ожидает от правительства мер по защите отечественного рынка нефтепродуктов.

Вполне конкретные условия – работа НПЗ как залог стабильности на рынке нефтепродуктов Украины в обмен на специальную пошлину. Противники ввода ограничений сразу же усмотрели в действиях ТНК-ВР признаки шантажа. Ранее это уже говорилось в адрес «Лукойла», остановившего в конце 2010 года подконтрольный ему Одесский НПЗ.

Так, эксперты консалтинговой группы «А-95» заявляют об отсутствии экономических предпосылок для остановки нефтеперерабатывающих заводов.

По их мнению, рост цен на нефть и нефтепродукты создает крайне благоприятные условия для перерабатывающих компаний и диктует целесообразность наращивания производства. «В то же время, остановка НПЗ, о которой заявляют отдельные участники рынка, приведет к большим убыткам, тем более в зимний период», - подчеркивают в консалтинговой группе.

В компании также отметили, что в четвертом квартале 2010 г. нефть марки Brent подорожала на 11,9% - с 82,7 до 92,5 долл. за баррель. «Этот фактор позволил, в частности, крупнейшему НПЗ Украины - ПАО «Укртатнафта» в четвертом квартале 2010 г. получить около 400 млн. грн. прибыли. Абсолютно очевидно, что положительный результат был достигнут и на Лисичанском НПЗ, работающем в тех же условиях», - убеждены в «А-95».

Как считают в компании, по этой же причине положительный финансовый результат будет получен нефтеперерабатывающими компаниями и в январе-феврале 2011 года, так как динамика роста сырьевых цен продолжается.

Стоит отметить, что если пару недель назад среди импортеров бензина превалировало упадническое настроение, то в последние дни они несколько приободрились. Как только Минэнерго выступило в поддержку инициативы нефтепеработчиков, казалось, что вопрос с введением специальной пошлины можно считать решенным. Теперь же очевидно, что в Кабмине далеко не все согласны с министерством, иначе зачем НПЗ задействовали дополнительные рычаги влияния на правительство. Свою роль в данном случае явно сыграл международный фактор, так как известно, что обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины уже высказали посольства Литвы, Румынии и Польши.

Ограничительные меры в ответ на спецпошлину возможны, но…

В такой стратегически важной для экономики страны сфере как рынок нефтепродуктов «рубить с плеча» никто не рискнет, так как явная выгода в краткосрочной перспективе может обернуться неиллюзорными проблемами в будущем. Это, кстати, может коснуться и тех, кто сегодня выступает за введение специальной пошлины, ведь бизнес-интересы собственников НПЗ не ограничиваются только продажей бензина. Они вполне могут «упасть» в вырытую ими же яму, к примеру, пытаясь реализовать на европейском рынке химическую или металлургическую продукцию, да мало ли что еще…

Как отметил юрист компании «Ильяшев и Партнеры» Александр Фефелов, введение специальной пошлины на импорт нефтепродуктов может быть негативно воспринято странами - членами ВТО. «В первую очередь, это касается тех стран, компании которых предлагают на рынке Украины импортные нефтепродукты. К ним можно отнести Польшу, Румынию и Литву. Что же касается Беларуси, не являющейся членом ВТО, но тоже экспортирующей в Украину значительные объемы бензина и дизтоплива, то в отношениях с ней, как и в отношениях с Россией и Казахстаном, действует соглашение о свободной торговле. И если специальная пошлина будет применена в отношении Беларуси, то это может вступить в противоречие с упомянутым соглашением. Ведь согласно ему, стороны не должны применять пошлины, налоги и сборы, которые имеют действие, эквивалентное пошлинам, друг к другу.

Также необходимо отметить, что введение специальной пошлины в отношении товаров, как товаров из стран-членов ВТО, так и происхождением из Беларуси, должно применяться при исключительных обстоятельствах. Например, как следует из соглашения о свободной торговле с Беларусью, такие меры могут применены только в случаях острого дефицита товара на внутреннем рынке (до стабилизации ситуации), острого дефицита платежного баланса (до стабилизации положения дел) и импорта товаров на территорию государства одной из сторон в таких количествах или на таких условиях, что это наносит или угрожает нанесением вреда производителям подобных или конкурирующих товаров», - пояснил юрист. При этом он отметил, что «вместе с тем понятно, что неприменение специальной пошлины в отношении Беларуси, с ее одновременным вводом в отношении импорта нефтепродуктов из стран-членов ВТО, может быть расценено последними как дискриминационная мера».

Юрист также напомнил, что согласно расчетам ВТО, импортная пошлина в отношении нефтепродуктов должна составлять от 2% до 5% от их таможенной стоимости. «Если же говорить о пошлине в 130 евро, которую предлагается ввести, например, на импортный бензин, то это составит уже 15-20%. Естественно, при такой высокой пошлине импорт в Украину становится значительно менее выгодным, чем на это рассчитывали операторы рынка нефтепродуктов, вкладывавшие немалые средства в развитие автозаправочных сетей. В целом, также можно говорить, что введение пошлины нарушит принцип добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, так как компании, контролирующие переработку нефти на отечественных производствах, будут конкурировать уже, по сути, между собой, но не с иностранными производителями. В результате, страны, компании которых пострадают от введения пошлины, вполне могут инициировать в отношении Украины применения ответных санкций», - отметил юрист.

А. Фефелов предположил, что такие санкции могут коснуться украинских экспортеров химической продукции (например, химудобрений), электроэнергии, металлопродукции. Вместе с тем эксперт считает, что применение ответных мер является довольно длительной процедурой. «Собственно и специальное расследование относительно импорта в Украину нефтепродуктов может затянуться.

Вынесение предварительного решения по данному вопросу можно ожидать не ранее, чем через 45 дней с начала расследования. При этом, как показывает опыт, не стоит настраиваться на слишком быстрое принятие решения», - подчеркнул юрист.

По его мнению, говорить о правомерности введения Украиной специальной пошлины на нефтепродукты можно только после досконального изучения всех обстоятельств дела как с точки зрения международного права, так и с экономической стороны, включая изучение макропоказателей, статистических данных и пр. «Даже несмотря на кажущееся на первый взгляд возможное нарушение обязательств в рамках ВТО, мы не должны забывать, что в определенных обстоятельствах член ВТО все же имеет право применять защитные меры», - отметил А.Фефелов.

Из комментария юриста следует один неутешительный вывод - неопределенность на украинском рынке нефтепродуктов может затянуться на весьма длительный срок. С одной стороны, правительству придется считаться с высокой вероятностью получить в ответ на специальную пошлину ограничительные меры в отношении украинских товаров, а с другой - помнить о том, что собственники НПЗ в состоянии дестабилизировать рынок, создав дефицит дешевого отечественного бензина накануне посевной кампании. Без сомнений, компромисс будет найден, главное, что бы при этом не забыли об интересах конечного потребителя, который хочет заправлять свой автомобиль не только доступным по цене, но и качественным бензином.

Антон Лосев (УНИАН)