НПЗ Таможенного союза получили преимущество перед украинскими – «ТНК-ВР Коммерс»

Повышение ставки экспортной пошлины на российскую нефть с 1 февраля 2011 года на 9% – до 346,6 долл. за тонну увеличило преимущество НПЗ Таможенного союза перед украинскими и европейскими нефтеперерабатывающими компаниями до 140 долл. на тонне нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс» со ссылкой на исполнительного директора компании Феликса ЛУНЕВА.

«Если в январе это преимущество составляло около 130 долларов на тонне, то сегодня мы наблюдаем ухудшение конкурентных условий. С ростом стоимости нефти ухудшается ценовой дифференциал между темными и светлыми нефтепродуктами, соответственно, маржа наших НПЗ снижается. Другими словами, чем выше цена на нефть, тем больше потери украинских НПЗ», – отметил Ф.ЛУНЕВ.

По его словам, в конце 2010 года отечественные заводы теряли доллар на каждом барреле перерабатываемой нефти, а в январе нынешнего года отрицательная маржа достигла уже трех долларов на барреле.

«Мнение о том, что рост стоимости нефти выгоден переработчикам, является провокационным и крайне непрофессиональным. На самом деле мы не меньше потребителей заинтересованы в низких ценах на нефть. Для нас это означает более эффективную работу НПЗ и возможность нарастить объемы продаж за счет увеличивающегося спроса. Оптимальным порогом для украинских заводов была бы цена сырья ниже 60 долларов за баррель», – подчеркнул исполнительный директор ООО «ТНК-ВР Коммерс».

По мнению Ф.ЛУНЕВА, от повышения цен на нефть и нефтепродукты выигрывают в первую очередь осуществляющие поставки топлива из стран Таможенного союза трейдеры, которые, пользуясь своим субсидиарным преимуществом, вытесняют с украинского рынка не только местных, но и европейских производителей.

«Сегодня в розничной торговле маржа составляет около 180 долл./т, а переработчикам достается минус 40 долл./т. Введение пошлины поможет перераспределить эти доходы в пользу НПЗ. Выравнивание условий работы откроет новые возможности не только для местных заводов, но и для европейских предприятий. Юг и запад страны будут открыты для поставок из Румынии, Литвы и Польши, которые смогут увеличить свою долю на украинском рынке», – подчеркнул топ-менеджер.

Как сообщал УНИАН, с 2005 года нефтеперерабатывающие заводы России, Беларуси и Казахстана наращивают свое присутствие на украинском рынке за счет доступа к более дешевому сырью. Сегодня 70% импортных поставок приходится на заводы стран – участниц Таможенного союза. В январе 2011 года экспортная пошлина на российскую нефть составляла 317,5 долл./т, на светлые нефтепродукты – 226,2 долл./т, на темные – 121,9 долл./т.

В конце 2010 года правительство РФ утвердило новую формулу расчета пошлин на нефтепродукты, предполагающую постепенное повышение ставок для темных сортов и снижение – для светлых. Таким образом, власти стимулируют ускоренную модернизацию НПЗ, экспорт готовой продукции, а не сырья и сравнительно дешевых темных продуктов.

В предыдущие годы российские НПЗ получали нефть по внутренним ценам – без пошлины. В такой же ситуации находились переработчики из Казахстана. Заводы Беларуси получали сырье по сниженным ценам – за счет применения так называемых понижающих коэффициентов, а в 2010 году без пошлины на них было поставлено 45% от общего объема переработки нефти.

В январе 2011 года в соответствии с Соглашением о формировании Единого экономического пространства все НПЗ стран – участниц Таможенного союза оказываются в условиях российских, то есть получают нефть без пошлин.

Украинским НПЗ сырье достается с полным объемом пошлины, поэтому они не могут на равных конкурировать с производителями импортных топлив.