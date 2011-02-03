Украина в январе увеличила добычу угля на 9,6%

По оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе 2011 года увеличили добычу рядового угля до 6 млн. 537,2 тыс. тонн, что на 9,6%, или 570,3 тыс. тонн, больше, чем за январь 2010 года.

Как сообщили УНИАН в министерстве, добыча коксующегося угля за отчетный период выросла на 1,7%, или 33 тыс. тонн, – до 1 млн. 946,340 тыс. тонн, энергетического угля – на 13,4%, или 540,9 тыс. тонн, – до 4 млн. 590,903 тыс. тонн, по сравнению с январем 2010 года.

Угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе 2011 года увеличили добычу рядового угля на 9,2%, или на 279,8 тыс. тонн, – до 3 млн. 316,8 тыс. тонн. При этом добыча коксующегося угля в госсекторе в январе т.г. сократилась на 16,4%, или 123,8 тыс. тонн, – до 629,521 тыс. тонн, энергетического – увеличилась на 17,7%, или на 403,960 тыс. тонн, – до 2 млн. 687,260 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

В 2009 году Украина сократила добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, – до 72,219 млн. тонн.

В 2008 году добыча угля в Украине выросла на 2,8%, или 2,116 млн. тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2007 года – до 77,654 млн. тонн.