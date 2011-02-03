НКРЭ разрешила четырем облэнерго привлекать кредиты на подготовку к Евро-2012

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики разрешила АК «Киевэнерго», ОАО «Харьковоблэнерго», ОАО «Львовоблэнерго» и ОАО «Донецкоблэнерго» привлекать кредиты для строительства объектов электроэнергетики в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, которые впоследствии будут возвращаться за счет средств, закладываемых в тарифы указанных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на заседании.

В частности, регулятор утвердил порядок финансирования таких проектов за счет кредитных средств, согласно которому основная часть тела кредитов, а также проценты по ним, возвращаются за счет тарифов облэнерго на передачу/поставку электроэнергии.

При этом регулятор предусмотрел ряд ограничительных условий привлечения облэнерго кредитного ресурса на эти нужды. В частности, срок погашения основной суммы кредита должен составлять не менее 3 лет с момента фактического выполнения проекта, предельный размер эффективной процентной ставки за пользование кредитом должен составлять не более 1,5 учетной ставки НБУ на дату заключения договора.

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность получения кредита траншами, а начало погашения основной суммы - только после фактического завершения реализации проекта.

Также компании должны предоставить регулятору расчет экономического эффекта, ожидаемого вследствие реализации проекта.