Котировки фьючерсов на нефть упали на фоне укрепления доллара

Фьючерсы на сырую в четверг упали на фоне роста доллара США, даже несмотря на то, что внимание трейдеров оставалось сфокусированным на эскалации насилия в Египте и перспективах перебоев с поставками, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 32 цента, или 0,4%, – до 90,54 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились по итогам торгов на 57 центов – до 101,77 доллара за баррель.

Цены на нефть пошли вниз после того, как доллар США вырос на фоне данных, свидетельствующих о росте активности в секторе услуг в январе. Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против торгово-взвешенной корзины валют, вырос на 0,8% – до 77,890.

Институт управления поставками (ISM) США в четверг сообщил, что рост в секторе услуг в прошлом месяце ускорился, тогда как правительство сообщило о более значительном, нежели ожидалось, сокращении заявок на пособие по безработице.

Цены на сырую нефть росли в начале дня, в то время как беспорядки в Египте становились все более жестокими. Египет не является крупным экспортером нефти, и Суэцкий канал и нефтепровод SUMED являются ключевыми транзитными маршрутами нефти с Ближнего Востока в Европу.

Хотя конфликт напрямую не угрожал работе канала или трубопровода, участники рынка нефти обеспокоены тем, что нестабильность может распространиться по региону и затронуть основные нефтедобывающие страны.

Запасы нефти в США в последние недели выросли, а объемы запасов в Кушинге, штат Оклахома, достигли рекордных уровней. В Кушинг поступает нефть, торгующаяся на NYMEX. Рост запасов прочно ограничивал цены на нефть в США, несмотря на признаки улучшения экономики.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе резко сократилось – на 42 тыс., до 415 тыс., о чем в четверг сообщило Министерство труда. Это стало сигналом об улучшении на рынке труда перед выходом в пятницу ежемесячного отчета по безработице.

Спрос на бензин в США тесно связан с улучшением ситуации с занятостью. Однако серия зимних снегопадов в январе заставила многих автомобилистов сократить поездки. На прошлой неделе запасы бензина в США выросли на 5,2 млн. баррелей.

Котировки мартовских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 0,49 цента – до 2,5034 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут снизились на 1,33 цента, или 0,5%, – до 2,7674 доллара за галлон.