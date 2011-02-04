Ведение пошлин на импорт топлива лишь заморозит проблемы отрасли – «Ромпетрол-Украина»

Генеральный директор ООО «Ромпетрол-Украина» Владислав РУСНАК считает, что введение импортных пошлин на нефтепродукты лишь заморозит существующие проблемы нефтеперерабатывающей отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Ромпетрол-Украина».

По мнению В.РУСНАКА, Украине следует двигаться по европейскому пути развития нефтеперерабатывающей отрасли. При этом он отметил, что НПЗ в Европе работают с минимальной маржей.

«В ближайшее время мы увидим отчеты НПЗ с отрицательными финансовыми результатами за 2010 год. При этом логистика поставок нефти на заводы Восточной Европы более затратная, чем в Украину, а тарифы на доставку нефтепродуктов из этих стран в Украину составляют от 30 до 60 долл./тонна. Следовательно, нефтепродукты из ЕС значительно дороже украинских, но благодаря своим качественным характеристикам и свободному выбору потребителя европейские продукты смогли занять 11,8% рынка», – отметил он.

При этом В.РУСНАК добавил, что в плане развития нефтепереработки опыт Румынии очень показателен. «Скажу больше, нынешняя ситуация в Украине напоминает румынскую 10-15-летней давности. В начале 1990-х годов в Румынии работали 11 крупных и малых НПЗ суммарной мощностью около 34 млн. тонн нефти в год, что более чем вдвое превышало внутренние потребности страны. Часть заводов производили низкопробные нефтепродукты, растекавшиеся по всему Средиземноморскому региону. Рынок во многих аспектах напоминал украинский еще и тем, что буквально кишел различными схемами оптимизации платежей по акцизам путем изменения номенклатурных кодов нефтепродуктов, нелегального производства, ряд «приближенных» фирм и НПЗ имели налоговые преференции…», – сказал руководитель «Ромпетрол-Украина».

Он также отметил, что отрасль начала оживать только после того, как на рынке были установлены прозрачные, равные правила игры, а толчком для нового витка развития отрасли стало заявление в конце 2003 года о присоединении Румынии к Евросоюзу в 2007 году. И никакой защиты внутреннего рынка пошлинами или другими инструментами не было, подчеркнул В.РУСНАК.

По его информации, сегодня в стране работают три крупных НПЗ, остальные находятся в процедуре банкротства или законсервированы. «Отсюда два вывода. Первый: серьезные инвесторы способны выстроить свои производства без каких-либо преференций. Второе: задачей государства является не установление заградительных мер, а создание равных, прозрачных и стабильных правил игры», – добавил он.

Также В.РУСНАК прокомментировал блуждающий в СМИ тезис о неуплате импортерами налогов либо о низкой налоговой нагрузке по сравнению с НПЗ. «Приведу в пример нашу компанию, которая, импортируя немногим более 1% от общего годового потребления светлых нефтепродуктов Украины, перечислила в госбюджет около 150 млн. грн. НДС и около 130 млн. грн. акцизного сбора. К сожалению, я не владею информацией о суммах налогов, уплаченных отраслью в целом, но если нашу цифру умножить на сто, получилось бы 28 млрд. грн., и это только НДС и акцизов от светлых нефтепродуктов», – сказал он.

«Поэтому давайте подходить к вопросу регулирования рынка нефтепродуктов с максимальной внимательностью, выслушивая аргументы всех сторон и с пониманием того, что только конкуренция и равные условия позволят по-настоящему помочь этому рынку. А пошлина на импорт лишь заморозит существующие проблемы нефтеперерабатывающей отрасли, а некоторые из них (контрабанду, безналоговый импорт и нелегальное производство) даже усугубит», – подытожил В.РУСНАК.

Напомним, в Украину поставляются нефтепродукты из семи европейских НПЗ: Orlen Lietuva (Литва), Orlen Plock (Польша), Petromidia (Rompetrol, Румыния), Petrotel Lukoil (Румыния), Petrobrazi Petrom OMV (Румыния), «Нефтехим Бургас» («Лукойл», Болгария) и MOL Duna (Венгрия). В структуре потребления нефтепродуктов Украины все эти семь заводов в 2010 году заняли 11,8%.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что приняла решение о начале специального расследования относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Справка УНИАН. ООО «Ромпетрол Украина» с сентября 2006 года представляет в Украине интересы The Rompetrol Group N.V. – мультинациональной нефтяной компании, владеющей более 1100 АЗС в Румынии, Франции, Испании, Болгарии, Грузии и Молдавии. Компания поставляет по морю бензин А-95 производства завода Petromidia (г. Констанца, Румыния), входящего в состав Rompetrol, с перевалкой в портах Феодосии, Измаила, Херсона и Запорожья.