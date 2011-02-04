Украина возобновила поставки электроэнергии в Беларусь

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» в пятницу, 4 февраля, возобновило экспортные поставки электроэнергии в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор «Укринтерэнерго» Максим КУЧЕР.

«У нас все уже хорошо. Экспорт возобновлен», – сказал он, отметив при этом, что «Укринтерэнерго» согласовало вопросы цены с белорусским контрагентом ГПО «Белэнерго».

В то же время источник в НЭК «Укрэнерго» подтвердил УНИАН информацию о том, что с сегодняшнего дня межгосударственные ЛЭП, соединяющие энергосистемы Украины и Беларуси, загружены на 150 МВт. При этом в ближайшее время ожидается увеличение загрузки линий.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Украина не осуществляла экспортных поставок электроэнергии в Беларусь. Пресс-служба НАК «Энергетическая компания Украины», комментируя сокращение объемов производства электроэнергии тепловыми электростанциями в январе, отметила, что это связано с увеличением доли АЭС в общем объеме выработки, а также «отсутствием экспорта электроэнергии в Беларусь, который в январе прошлого года составлял 258 млн. кВт/ч».

Напомним, 27 декабря 2010 года, пребывая в Киеве, вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО заявил о намерении импортировать из Украины в 2011 году до 4 млрд. кВт/ч электроэнергии.

29 декабря 2010 года первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ заявлял о том, что Украина и Беларусь продолжают согласовывать тарифы на экспорт электроэнергии.

Как сообщил УНИАН источник в Минэнергоугля, поставки в Беларусь прекратились из-за несогласованности цены экспорта украинской электроэнергии между хозяйствующими субъектами. Помимо этого на ход переговоров, по словам собеседника агентства, повлиял также политический момент, связанный с промедлением со стороны официального Киева в признании результатов президентских выборов в Беларуси. Последний фактор стал даже причиной временного одностороннего выхода Беларуси из параллельного режима работы энергосистем двух стран в начале января.

Справка УНИАН. В 2010 году экспорт электроэнергии в Беларусь из Украины осуществляли ГПВД «Укринтерэнерго» и входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК ООО «Востокэнерго». В декабре 2010 года обе компании приобрели на годовом аукционе 900 МВт сечения «ОЭС Украины – энергосистема Беларуси» («Востокэнерго» – 750 МВт, «Укринтерэнерго» – 150 МВт). Однако уже в январе ООО «Востокэнерго» временно отказалось от 350 МВт белорусского сечения, которые были выставлены на месячный аукцион «Укрэнерго», однако не нашли своих покупателей.