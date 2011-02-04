«Нафтогаз» намерен вернуть RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газа до конца второго квартала

НАК «Нафтогаз Украины» намерена завершить возврат 12,1 млрд. кубометров газа компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) до конца второго квартала 2011 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2011 год.

В частности, согласно прогнозному балансу, в первом квартале 2011 года «Нафтогаз» намерен вернуть большую часть газа – 9,113 млрд. куб. м, а во втором квартале – 2,2 млрд. куб. м.

В декабре 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» уже вернула RosUkrEnergo 0,784 млрд. куб. м газа.

Также источник отметил, что Кабинет Министров Украины намерен утвердить прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2011 год в размере 74,204 млрд. куб. м, что на 21,9% больше баланса газа на 2010 год.

В частности, в прогнозный баланс газа на 2011 год вошли природный газ, добытый в Украине, – 20,949 млрд. куб. м (ДК «Укргазвыдобування» – 15,034 млрд. куб. м, ОАО «Укрнафта» – 2,650 млрд. куб. м, ГАО «Черноморнефтегаз» – 1,115 млрд. куб. м, другие газодобывающие предприятия – 2,150 млрд. куб. м), поступление импортного газа – 40 млрд. куб. м, отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) – 13,068 млрд. куб. м.

Распределение природного газа – всего 74,204 млрд. куб. м. По Украине – всего 54,310 млрд. куб. м., в том числе: производственно-технологические нужды – 5,137 млрд. куб. м, потребителям Украины – 49,030 млрд. куб. м (в т.ч. населению – 17,273 млрд. куб. м, бюджетным организациям – 0,900 млрд. куб. м, предприятиям ТКЭ – 8,130 млрд. куб. м, промышленным потребителям – 22,7 млрд. куб. м). Транзит газа для компании RosUkrEnergo – 11,313 млрд. куб. м. Закачка газа в ПХГ – 8,581 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2010 года «Нафтогаз Украины», RosUkrEnergo и «Газпром» заявили о полном урегулировании спора по возврату украинским холдингом 12,1 млрд. куб. м газа.

Согласно достигнутым договоренностям, во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в Стокгольме «Нафтогаз» возвратит RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасит 1,7 млрд. долл. задолженности перед «Нафтогазом» и 810 млн. долл. перед группой компаний «Газпром». Все суды, в том числе Верховный Суд Украины, подтвердили это обязательство.

По словам совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША, швейцарская компания уже перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд. долл. долга, переуступленного украинскому госхолдингу российским «Газпромом» в 2009 году. По его словам, НАК также получил 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа RosUkrEnergo.