ВТО может принять ответные санкции из-за пошлин на импорт нефтепродуктов - юрист

Введение специальных пошлин на импорт нефтепродуктов в Украину может быть негативно воспринято странами-членами Всемирной торговой организации (ВТО) с возможными ответными санкциями в отношении Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сказал юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Александр ФЕФЕЛОВ.

«В первую очередь это касается тех стран, компании которых предлагают на рынке Украины импортные нефтепродукты. К таким странам можно отнести Польшу, Румынию и Литву. Что же касается Беларуси, не являющейся членом ВТО, но тоже экспортирующей в Украину значительные объемы бензина и дизтоплива, то в отношениях между Украиной и Беларусью, как и в отношениях с Россией и Казахстаном, действует соглашение о свободной торговле, и если специальная пошлина будет применена в отношении Беларуси, то она может вступить в противоречие с упомянутым соглашением. Ведь, согласно ему, стороны не должны применять пошлины, налоги и сборы, которые имеют действие, эквивалентное пошлинам, на экспорт и/или импорт товаров происхождением из государства одной стороны и предназначенные для государства другой стороны», - сказал эксперт.

При этом А. ФЕФЕЛОВ добавил, что «введение специальной пошлины в отношении товаров - как товаров из стран-членов ВТО, так и происхождением из Беларуси - должно носить исключительный характер и применяться в исключительных обстоятельствах».

По его словам, как следует из соглашения о свободной торговле с Беларусью, такие меры могут применяться только в случаях острого дефицита товара на внутреннем рынке (до стабилизации положения на рынке), острого дефицита платежного баланса (до стабилизации положения с платежным балансом) и импорта товаров на территорию государства одной из сторон соглашения в таких увеличивающихся количествах или на таких условиях, что это наносит или угрожает нанесением вреда отечественным производителям подобных или конкурирующих товаров.

«Вместе с тем понятно, что неприменение специальной пошлины в отношении Беларуси с ее одновременным вводом в отношении импорта нефтепродуктов из стран-членов ВТО может быть расценено последними как дискриминационная мера», - пояснил юрист.

Он также напомнил, что, согласно расчетам ВТО, импортная пошлина в отношении нефтепродуктов должна составлять от 2% до 5% от их таможенной стоимости.

«Если же говорить о пошлине в 130 евро, которую предлагается ввести, например, на импортный бензин, то это составит уже 15-20%. Естественно, при такой высокой пошлине импорт в Украину становится значительно менее выгодным, чем на это рассчитывали операторы рынка нефтепродуктов, вкладывавшие немалые средства в развитие автозаправочных сетей в Украине. В целом также можно говорить, что введение пошлины нарушит принцип добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, так как компании, контролирующие переработку нефти на отечественных производствах, будут конкурировать уже, по сути, между собой, но не с иностранными производителями. В результате, страны, компании которых пострадают от введения Украиной пошлины, вполне могут инициировать в отношении Украины введение ответных санкции», - отметил юрист.

А.ФЕФЕЛОВ предположил, что такие санкции могут коснуться украинских экспортеров химической продукции (например, химических удобрений), электроэнергии, металлопродукции.

Вместе с тем эксперт считает, что возможное введение санкций против украинских экспортеров является довольно длительной процедурой.

«Собственно, и специальное расследование относительно импорта в Украину нефтепродуктов может затянуться. Вынесение предварительного решения по данному вопросу можно ожидать не ранее чем через 45 дней с начала расследования. При этом, как показывает опыт, не стоит ожидать слишком быстрого принятия решения по результатам расследования», - сказал юрист.

Подытоживая, он отметил, что говорить о правомерности введения Украиной специальной пошлины на нефтепродукты можно только после досконального изучения всех обстоятельств дела как с точки зрения международного права, так и с экономической стороны, включая изучение экономических показателей, статистических данных.

«Даже несмотря на кажущееся на первый взгляд возможное нарушение обязательств в рамках ВТО, мы не должны забывать, что в определенных обстоятельствах член ВТО все же имеет право применять защитные меры. Например, в соответствии со ст. 2 Соглашения ВТО о защитных мерах, член ВТО может применить защитную меру к товару, в случае если такой товар импортируется на его территорию в таком увеличенном количестве и на таких условиях, что причиняет или угрожает причинением серьезного вреда отрасли отечественного производства, осуществляющей производство аналогичных товаров или товаров, которые непосредственно конкурируют с импортируемыми. При этом такие защитные меры могут применяться к товарам независимо от их происхождения», - отметил А.ФЕФЕЛОВ.

Напомним, 29 января т.г. Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что приняла решение о начале специального расследования относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Ранее Минэнергоугля официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты, независимо от страны происхождения, на бензины – 130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

Крупные сети АЗС, преимущественно импортирующие нефтепродукты, негативно высказались о возможности введения пошлин, считая, что это приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./литр на А-95 и до 9 грн./литр на ДТ при текущем уровне мировых цен на нефть.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины выразили посольства Литвы, Румынии и Польши.