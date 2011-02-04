Совет ОРЭ возглавил представитель ДТЭК Лисовой
14:40, 04 февраля 2011Энергетика
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На сегодняшнем первом заседании обновленного состава Совета ОРЭ его председателем избран советник генерального директора энергоснабжающей компании ООО «Сервис-Инвест», входящей в структуру энергохолдинга ДТЭК, Борис ЛИСОВОЙ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор центра взаимодействия с органами государственной власти и ОРЭ НАЭК «Энергоатом» Константин ЗАПАЙЩИКОВ, который избран заместителем председателя Совета ОРЭ.
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