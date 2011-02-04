Посол: Иран приглашает украинские нефтегазовые предприятия к сотрудничеству

Иран приглашает украинские нефтегазовые предприятия к сотрудничеству.

Как заявил Посол Ирана в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИБАДИ в интервью журналу «Профиль», для Украины существуют широкие возможности участия в проектах, связанных с иранским нефтегазовым комплексом Южный Парс. Украинские компании могли бы участвовать в создании консорциумов, осуществлении бартерных сделок, других формах сотрудничества. «Сейчас на повестке дня стоит организация визита директоров и представителей украинских нефтегазовых предприятий в Южный Парс и проведение переговоров с представителями иранской стороны», – сказал посол.