Нефтепродукты в Украине за неделю подорожали на 0,7%

С 28 января по 4 февраля 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-0,9% (в среднем на 0,7%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 28 января по 4 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,9% - с 7,65 грн./литр до 7,72 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,7% - с 8,13 грн./литр до 8,19 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,8% - с 8,53 грн./литр до 8,60 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,4% - с 8,05 грн./литр до 8,08 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.