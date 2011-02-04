Оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2010 году выросла на 17,5%

Средневзвешенная оптовая рыночная цена электроэнергии, которая сложилась на Оптовом рынке электроэнергии Украины в 2010 году, возросла по сравнению с 2009 годом на 17,5% или на 71,36 грн за МВт/ч. – до 478,92 грн за МВт/ч.

Об этом сказано в отчетных материалах ГП «Энергорынок», подготовленных к ежегодному собранию членов ОРЭ, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно данным госпредприятия, увеличение средней ОРЦ обусловлено, прежде всего, ростом в ее структуре доли дотационных сертификатов, а также увеличением оплаты услуг оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго».

Также на рост цены повлияло увеличение средней цены отпуска электроэнергии производителями в рынок на 19,73% - до 30,03 коп. за кВт/ч. При этом доля цены производителей в структуре ОРЦ увеличилась с 61,69% в 2009 году до 62,74% в 2010 году.

В прошлом году ГП «Энергорынок» оплатил услуги оператора НЭК «Укрэнерго» 2,545 млрд. грн., что на 12,8%, или на 288,7 млн. грн. больше, чем в 2009 году.

По группам производителей наибольший рост средней отпускной цены в 2010 году показали производители, работающие в рынке по ценовым заявкам (генкомпании ТЭС), отпускная цена на электроэнергию которых в 2010 году выросла на 21,31% - до 44,8 коп. за кВт/ч.

Отпускной тариф ГЭС вырос на 5,5% - с 11,79 коп. до 12,44 коп. за кВт/ч.

Отпускной тариф НАЭК «Энергоатом», эксплуатирующей АЭС, в прошлом году вырос на 14,34% - до 15,95 коп. за кВт/ч.

В прошлом году средневзвешенная цена закупки электроэнергии в ОРЭ, с учетом цен закупки для осуществления экспорта, выросла на 17,16% и составила 33,87 коп. за кВт/ч.

При этом цена закупки электроэнергии в рынке поставщиками по регулируемому тарифу в прошлом году выросла на 17,23% - до 32,66 коп. за кВт/ч, поставщиками по нерегулируемому тарифу на 20,55% – до 44,07 коп. за кВт/ч.

Средняя цена закупки электроэнергии в ОРЭ для ее последующего экспорта в 2010 году уменьшилась на 3,14% - до 37,09 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Средневзвешенная оптовая рыночная цена электроэнергии, которая сложилась на Оптовом рынке электроэнергии Украины в 2009 году, возросла, по сравнению с 2008 годом, на 22,4% – до 407,56 грн за МВт/ч.

В 2009 году средняя цена покупки электроэнергии в ОРЭ, с учетом цен закупки для осуществления экспорта, в 2009 году выросла на 12,92% и составила 28,91 коп. за кВт/ч.

При этом цена закупки электроэнергии в рынке для поставщиков по регулируемому тарифу в 2009 году выросла на 12,89% - до 27,86 коп. за кВт/ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу на 19,48% – до 35,56 коп. за кВт/ч.

Средняя цена закупки электроэнергии в ОРЭ ГПВД «Укринтерэнерго» в 2009 году для экспорта выросла на 25,88% - до 38,29 коп. за кВт/ч.