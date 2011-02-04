Мировые цены на нефть могут вырасти до 120 долл. за баррель – российский эксперт

Цены на нефть могут вырасти до 120 долл. за баррель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Российского газового общества (РГО), такое мнение высказал вице-спикер Госдумы, президент РГО Валерий ЯЗЕВ в преддверии открытия 47-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. В повестку дня конференции включен вопрос о ситуации в Египте и ее последствиях.

«Реальной опасности прекращения транзита нефти через Суэцкий канал нет, но цены на «черное золото» в обозримой перспективе могут вырасти до 120 долл. за баррель», - сказал В.ЯЗЕВ.

«Через Суэцкий канал транспортируется огромное количество нефти», - отметил В.ЯЗЕВ, отвечая на вопрос, насколько сильно отразятся события в Египте на энергобезопасности Европы.

В связи с этим он напомнил, что одной из центральных тем предыдущей Мюнхенской конференции стала борьба с сомалийскими пиратами, а еще год назад широко обсуждался конфликт между Россией и Украиной вокруг поставок газа из РФ.

«Нынешнее повышение до 100 долл. за баррель - это не фундаментальная цена и не результат балансировки спроса и предложения. Она конъюнктурная», - убежден он.

Между тем, по его мнению, опасность того, что транзит нефти через Суэцкий канал будет прерван или затруднен, «гипотетическая, потенциальная, но для реальных опасений оснований нет».

Для исключения подобных рисков, по мнению российского парламентария, необходимо «создавать международные правовые механизмы, разрабатывать более строгие глобальные правила для транспортировки и охраны морских путей».

Вице-спикер Госдумы напомнил, что данная инициатива была предложена президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ «в апреле 2009 года в концепции новых подходов к регулированию в сфере энергетики».

Как сообщал УНИАН, фьючерсы на сырую в четверг, 3 февраля, упали на фоне роста доллара США, даже несмотря на то, что внимание трейдеров оставалось сфокусированным на эскалации насилия в Египте и перспективах перебоев с поставками.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 32 цента, или 0,4%, – до 90,54 доллара за баррель.