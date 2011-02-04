«Укринтерэнерго» в этом году поставит в Беларусь до 2,5 млрд. кВт/ч электроэнергии

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» договорилось с ГПО «Белэнерго» о поставках в текущем году до 2,5 млрд. кВт/ч украинской электроэнергии. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщила сегодня УНИАН пресс-службы АКЛЮЕВА, по его словам, в рамках согласованного контракта стороны также договорились, что электроэнергия, которая была недопоставлена в Беларусь в январе т.г., когда продолжались переговоры, будет допоставлена на протяжении февраля и марта.

Стороны договорились о взаимовыгодной цене поставляемой электроэнергии, которая рассчитывается по формуле, привязанной к параметрам цен, складывающихся на Оптовом рынке электроэнергии в Украине.

«Беларусь нуждается в электроэнергии, а Украине выгодно поставлять ее, так как это дополнительная загрузка целой цепочки предприятий – угольщиков, транспортников и энергетиков, в первую очередь, тепловых электростанций. Кроме этого, государство получает дополнительную валюту», - цитирует пресс-служба первого вице-премьера.

Как сообщал УНИАН, ГПВД «Укринтерэнерго» сегодня возобновила поставки электроэнергии в Беларусь, временно приостановленные в январе т.г. из-за несогласования с белорусским контрагентом вопроса цены экспорта. На сегодняшний день мощность экспортных поставок составляет 150 МВт и в ближайшее время прогнозируется ее увеличение.

Справка УНИАН. В 2010 году экспорт электроэнергии в Беларусь из Украины осуществляли ГПВД «Укринтерэнерго» и входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК ООО «Востокэнерго». При этом на Беларусь приходилось около 70% объема всех экспортных поставок электроэнергии из Украины.

В декабре 2010 года обе компании приобрели на годовом аукционе 900 МВт сечения «ОЭС Украины – энергосистема Беларуси» («Востокэнерго» – 750 МВт, «Укринтерэнерго» – 150 МВт). При этом уже в январе т.г. ООО «Востокэнерго» временно отказалось от 350 МВт белорусского сечения, которые были выставлены на месячный аукцион «Укрэнерго», однако не нашли своих покупателей.