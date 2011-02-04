Янукович обсудил с Коморовским вопрос достройки нефтепровода «Одесса-Броды»

Гданьск. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ вопрос о достройке нефтепровода «Одесса-Броды» и наполнении его нефтью в интересах двух государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Гданьске министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО по результатам государственного визита Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Польшу.

«Наш Президент поставил этот вопрос перед руководством Польши: и перед Президентом, и перед премьер-министром, и в целом было дано поручение разобраться соответствующим правительственным структурам польского правительства, чтобы принять решение», - сказал Ю.БОЙКО, отвечая на вопрос, обсуждали ли главы государств Украины и Польши вопрос о достройке нефтепровода «Одесса-Броды», в частности, на участке «Одесса-Полоцк-Гданьск».

Ведь, как уточнил Ю.БОЙКО, когда в октябре 2011 года будет введена в эксплуатацию вторая очередь Балтийской трубопроводной системы (БТС-2 - УНИАН), и часть нефти из «средней «Дружбы» будет переведена на тот участок, то у Украины и Польши появится реальная возможность загрузить азербайджанской нефтью, о чем было подписано соглашение в Давосе (между президентами Украины и Азербайджана – УНИАН), этот участок.

«Это является серьезной перспективой и для нас, и для польской стороны», - подчеркнул министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Он также отметил, что этот государственный визит Президента Украины в Польшу даст очень серьезный импульс по координации усилий двух стран по улучшению перспектив загрузки их газо- и нефтепроводов.

«Поскольку у нас есть общие проблемы, касающиеся обходных газо- и нефтепроводов», - уточнил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 28 января в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа о сотрудничества в энергетической сфере.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.БОЙКО и его азербайджанский коллега подписали, в частности, Меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Азербайджана о сотрудничестве в организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины, а также Соглашение между КМУ и правительством Азербайджана о мерах по развитию сотрудничества в сфере транспортировки нефти через территорию Украины.

Церемония подписания состоялась в рамках встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА 28 января в Давосе во время участия глав государств в Давосском экономическом форуме.