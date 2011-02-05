Из-за взрыва на газопроводе в Египте приостановлена подача газа в Израиль

Подача газа из Египта в Израиль приостановлена сегодня из-за взрыва на газопроводе на севере Египта.

Как сообщает радио «Свобода», египетская армия оцепила район происшествия. Возникший пожар тушат.

По предварительным данным, газовые трубы, ведущие в Израиль, оказались незатронуты, но из соображений безопасности подача газа по ним прервана.

В Каире продолжаются демонстрации с требованием отставки Президента Хосни МУБАРАКА. Акции протеста проходят также в Александрии и Суэце.

Власти сократили на три часа действие введенного в ночное время комендантского часа.