Из-за взрыва на газопроводе в Египте приостановлена подача газа в Израиль
12:58, 05 февраля 2011Энергетика
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Подача газа из Египта в Израиль приостановлена сегодня из-за взрыва на газопроводе на севере Египта.
Как сообщает радио «Свобода», египетская армия оцепила район происшествия. Возникший пожар тушат.
По предварительным данным, газовые трубы, ведущие в Израиль, оказались незатронуты, но из соображений безопасности подача газа по ним прервана.
В Каире продолжаются демонстрации с требованием отставки Президента Хосни МУБАРАКА. Акции протеста проходят также в Александрии и Суэце.
Власти сократили на три часа действие введенного в ночное время комендантского часа.
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