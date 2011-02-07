Страны ЕС будут обмениваться информацией о поставках энергоресурсов из третьих стран

Брюссель.Лидеры стран - членов ЕС договорились о необходимости обмена информацией о договорах на поставки энергоресурсов из третьих стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах, принятых 4 февраля на заседании Европейского совета.

«Странам-членам предлагается с 1 января 2012 года информировать Еврокомиссию о существующих и новых двусторонних соглашениях с третьими странами», - говорится в документе.

«Комиссия будет делать эту информацию доступной для всех стран-членов в надлежащей форме, принимая во внимание необходимость защиты коммерчески чувствительной информации», - отмечают лидеры ЕС.

Отмечая необходимость развития взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере с третьими странами, лидеры ЕС предложили Верховному представителю ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности принимать во внимание вопросы энергетической безопасности в своей работе.

При этом, считают лидеры ЕС, вопросы безопасности энергопоставок должны найти свое отражение и в Европейской политике соседства.

В документе лидеры ЕС отметили необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу и предложили Еврокомиссии продолжать работу над такими стратегическими проектами транспортировки газа, как Южный коридор.

Вместе с этим, лидеры ЕС отметили необходимость развития надежных, прозрачных и основанных на четких правилах взаимоотношений с Россией в области поставки энергетических ресурсов.