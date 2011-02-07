Цена нефти продолжила рост

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 7 февраля, выросли после значительного понижения в пятницу, 4 февраля, на фоне слухов о ситуации в Египте.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) уже выросла на 0,39 доллара - до 100,22 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,13 доллара - до 89,16 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Акции протеста против властей в Египте начались еще 25 января, они переросли в массовые беспорядки, столкновения сначала с полицией, а затем и между сторонниками и противниками правящего режима. В стране начались погромы и грабежи. По данным ООН, жертвами этих столкновений стали около 300 человек, пострадавшими считаются порядка пяти тысяч человек.