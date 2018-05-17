Б.Соколовский: "Украина для Москвы - ситуативный "дружбан", для Брюсселя - ленивый ученик"

На днях состоялось заседание Европейского Совета по энергетическим вопросам. Странам-членам Евросоюза предлагается с 1 января 2012 информировать Еврокомиссию о существующих и новых двусторонних соглашениях с третьими странами. Подчеркивая необходимость развития взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере с третьими странами, лидеры ЕС предложили Верховному представителю ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности учитывать в своей работе вопросы энергетической безопасности. При этом, считают лидеры ЕС, вопросы безопасности энергопоставок должны найти свое отражение и в Европейской политике соседства. В документе лидеры ЕС отметили необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу и предложили Еврокомиссии продолжить работу над такими стратегическими проектами транспортировки газа, как Южный коридор. Вместе с этим, лидеры ЕС отметили необходимость развития надежных, прозрачных и основанных на четких правилах отношений с Россией в области поставок энергоресурсов.

Результаты заседания с учетом перспектив Украины в интервью УНИАН прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

- Богдан Иванович, сейчас ЕС существенно акцентирует диверсификацию маршрутов поставок газа, не значит ли это, что уровень актуальности расширения возможностей украинской ГТС ощутимо снижается?



В Вашем вопросе заложен ответ – актуальность нашей ГТС для зарубежных партнеров, по крайней мере, не увеличилась, а для Украины – наоборот, она растет. На «западе» и «востоке» несколько разные приоритеты. К сожалению, пока мы толкаем российскую телегу. Позже, примерно после 2015 года, мы и им станем не нужны. Если бы мы оставались в зоне европейских приоритетов, нам бы системно помогали и ЕС, и брюссельские чиновники, и брюссельские политики. Но если со стороны официального Киева в адрес европейцев высказываются обвинения в продажности, то о каком содействии может идти речь? При таких отношениях говорить о ГТС, а также об энергетике Солнечной системы, скорее всего, неуместно. Европа, как правило, свою позицию быстро не меняет, даже если для этого появляются объективные основания.

- То есть, сегодня ожидать увеличения поступления средств в последующие годы от расширения возможностей ГТС нет оснований?

Действующей власти нужно приложить максимум усилий для модернизации ГТС в соответствии с брюссельским Совместным заявлением от 23 марта 2009. Только после этого можно претендовать на перспективу как страны-транзитера. Если и в дальнейшем правительство будет медлить с этим, оглядываясь на прихоти Кремля, Украина действительно останется «один на один» со своей ГТС: для транзита она станет неинтересной ни России, ни Евросоюзу, а надежность внутренних поставок украинским потребителям станет заложником «собственных сил» ее фактических хозяев, которые не заинтересованы в нормальной модернизации.

Другой вопрос, почему нынешние власти сейчас всеми силами цепляются, чтобы заполнить ГТС транзитным газом, готовы даже отдать газотранспортную систему в общую собственность с РФ... На сегодняшний день «Нафтогаз» зарабатывает на транзите в год примерно 1.3 млрд. долларов. В случае создания СП с "Газпромом", нам останется только половина этого объема средств и полный контроль ситуации российской стороной. Конечно, ГТС могла бы зарабатывать втрое больше, если бы транзитные ставки были европейскими. В любом случае, транзитные поступления, конечно, - серьезный «подсос» для национального ВВП, но не определяющий в вопросах независимости 46-ти миллионного государства. Нам надо быть готовыми в случае необходимости жить без транзитных средств, например, так, как справляется Венгрия. Если удастся зарабатывать на транзите – хорошо, если же нет – не будет трагедии для страны с нормально функционирующей экономикой и без искусственных газотранзитных проблем, которые создаются, как правило, извне.

- Чем, по вашему мнению, вызвано желание ЕС обеспечить открытый обмен информацией, в частности, относительно соглашений на поставку энергоносителей с третьими странами?

Желание согласовывать параметры контрактов на поставку энергоносителей, включая газ, укладывается во вполне понятную последовательную концепцию формирования общей европейской энергетической политики.

На самом деле, сегодня для Брюсселя нет никаких тайн относительно параметров существующих контрактов на уровне хозяйствующих субъектов. Но открытого обмена информацией пока не существует, чем часто пользуются российские поставщики по принципу «лояльный - нелояльный», учитывая свои национальные интересы. Теперь Европа пытается ввести другую модель сотрудничества – прозрачную и более понятную, реально рыночную. В свое время подобные инициативы высказывали президенты Виктор Ющенко, Лех Качиньский и их единомышленники, было проведено четыре энергетических саммита с участием заинтересованных сторон. К сожалению, этот процесс в конце 2009 года был приостановлен. Теперь подобная идея развивается в рамках ЕС, со временем она победит. Было бы хорошо, если бы мы ее поддержали. Тем более, что определенные обязанности определены нашим членством в Энергетическом сообществе. Но пока мы находимся в самом процессе: теоретически – на стороне европейской прозрачности, практически – в российских энергетических схемах.

- Попытки усилить безопасность поставок и обеспечить свободное перемещение газа странами ЕС является подтверждением опасений осложнения "газовой" ситуации, когда фактически действует один маршрут транзита?

Проблема свободного перемещения энергоносителей в ЕС стала актуальной после присоединения пост-социалистических стран, а обострилась в период российской газовой атаки начале 2009 года, когда в сложное положение попали Словакия, Румыния, Болгария и еще ряд членов Евросоюза. Вне маршрута, который пролегает через Украину, в эти страны газ не поставляется другими путями. Недавно, уже в послекризисный период, дискомфорт почувствовала Польша. Проблема «тупиковой трубы» существует и в Балтийских странах. То, что сейчас ЕС пытается решить эти вопросы – через развитие альтернативных внутренних газопроводов – является однозначным позитивом европейской коллективной системы энергетической безопасности. Опыт реализации этих проектов будет полезным нам для изучения и, возможно, заимствования.

- В подписанных на саммите документах не говорится о «Южном потоке», там фигурирует «Набукко». Для Украины это может быть обнадеживающим фактом?



Диверсификация источников энергоресурсов Украину должна интересовать, прежде всего, с точки зрения перспективы. Для Европы в последние годы является особенно актуальной тема газа и нефти из Каспийского региона, где подтверждены значительные запасы. Страны этого региона де-юре, а часто и де-факто, вписываются в западные политические критерии диверсификации. В этом контексте сейчас Брюссель акцентирует внимание на так называемом «Южном энергетическом коридоре», который может быть реализован через газотранспортные проекты «Набукко», «Белый поток» и т.д. Речь идет о новых маршрутах, рассчитанных на каспийскую ресурсную базу. Убежден, что их реализация принесла бы пользу и Украине, как минимум – косвенно, а при нашем желании – и непосредственно. В частности, за счет каспийского газа через "Набукко" на европейском рынке однозначно ослабнут позиции "Газпрома", и его газ станет доступным (в частности, подешевеет), в том числе, и для Украины. Это касается и уже подзабытого проекта «Белый поток». А если бы Украина приложила усилия, мы могли бы рассчитывать на реализацию ветки «Белого потока» через Украину. Не говоря уже о теоретических шансах получать каспийский газ по реверсу через Румынию или Венгрию. И тут снова поднимается вопрос модернизации ГТС, которая была бы адаптирована к существующим и перспективным транснациональным проектам. Главное, что это было бы выгодно украинскому обществу, государству, власти (несмотря на идеологическое направление) и бизнесу. Но в любом случае нужно быть активным и необходимо, чтобы нас уважали, а не называли вслух или шепотом неудачными учениками. Сегодня же получилось, к сожалению, наоборот. И в ответе за это нынешняя властная команда – нравится это кому-то или нет.

- Но для реализации этих идей необходимо активизировать сотрудничество с ЕС...

Следует различать две принципиальные вещи: диверсификация маршрутов поставок, рассчитанных на одну ресурсную базу, и диверсификация маршрутов, обусловленная диверсификацией источников. Европу интересует и первое, и второе. Причем неважно, через какую страну пролегает траектория маршрута.

В первом случае стратегию больше определяет поставщик – сейчас Россия. Роль Украины в этом процессе, откровенно говоря, унаследована от советской империи. Сейчас речь идет о том, сможем ли мы удержать свои транзитные функции или нет.

Очевидно, что Кремль, развивая новые маршруты, иногда даже экономически необоснованные, например, «Южный поток», рассчитывает эффективно изнутри влиять на ЕС, по крайней мере, на отдельных его членов. Брюссель, видимо, надеется через трубопроводы вынудить Россию к более цивилизованному сотрудничеству, подобно тому, как в 70-х годах прошлого века «запад» успешно воспользовался брежневской политической близорукостью и сбил цены на энергоресурсы, что подорвало советскую империю. Кому в этот раз больше повезет? Поживем – увидим. Но однозначно можно утверждать, что Украину в этой геополитической игре упомянутые партнеры не видят. Разве что в роли ассистента. Для Москвы мы теперь ситуативный «дружбан» в фарватере кремлевской политики, а для Брюсселя – не блещущий смекалкой ученик, который не оправдал надежд. Разумеется, последнее относится, прежде всего, к нынешней власти, так называемой элите, которая выступает от имени значительной части украинского общества. Украина, безусловно, имеет перспективы стать более влиятельным участником упомянутой игры. Но для этого необходимо демонстрировать активную самостоятельную энергетическую политику.

- Благодарю за беседу.

Беседовал Юрий Дощатов (УНИАН)