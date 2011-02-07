Третий энергоблок Ривненской АЭС отключен ошибочно - «Энергоатом»

В воскресенье, 6 февраля, в 12:22 энергоблок №3 Ривненской АЭС был отключен от энергосети из-за ошибочного срабатывания системы защиты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, система защиты блока сработала из-за повышения уровня в нагревателе высокого давления. Это оборудование относится ко второму контуру охлаждения реакторной установки.

Реакторная установка находится в режиме «горячая остановка».

Предварительная оценка инцидента по Международной шкале ядерных событий (INES) – «ноль».

Причина срабатывания защиты установлена, Проводится подготовка к выведению реакторной установки энергоблока №3 (ВВЭР-1000) на минимально контролируемый уровень мощности.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах нормы.