Крупнооптовые цены на нефтепродукты за неделю выросли на 1,3%

С 31 января по 7 февраля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1-1,8% (в среднем на 1,3%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 31 января по 7 февраля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 1,2%, или 120 грн./т, – до 10270 грн./т; на бензин А-92 – выросли на 1%, или 100 грн./т, – до 10390 грн./т; на бензин А-95 – выросли на 1,8%, или 190 грн./т, – до 10900 грн./т; на дизельное топливо – выросли на 1,3%, или 120 грн./т, – до 9010 грн./т.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.