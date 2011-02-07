Соколовский: Украине надо готовиться к жизни без средств от транзита газа

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что Украине следовало бы готовиться к жизни, не рассчитывая на средства, получаемые от транзита газа.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Транзитные поступления, конечно, - серьезный «подсос» для национального ВВП, но не определяющий в вопросах независимости 46-ти миллионного государства. Нам нужно быть готовыми, в случае необходимости, жить без транзитных средств, например так, как дает себе совет Венгрия. Если удастся зарабатывать на транзите – хорошо, если же нет – не должно быть трагедии для страны с нормально функционирующей экономикой и без искусственных газо-транзитных проблем, которые создаются, как правило, извне», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что сегодня НАК «Нафтогаз Украины» зарабатывает на транзите газа в год приблизительно 1,3 млрд. долларов, однако в случае создания СП с «Газпромом» размер этих средств может уменьшится.

«В случае создания СП с “Газпромом”, нам останется лишь половина из этих заработков и полный контроль ситуации российской стороной. Конечно, ГТС могла бы зарабатывать втрое больше, если бы транзитные ставки были европейскими», - подчеркнул эксперт.

Полностью интервью Б.СОКОЛОВСКОГО читайте на сайте «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/ukr/detail/76917