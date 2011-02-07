ДТЭК возобновил экспорт электроэнергии в Беларусь

ООО «Востокэнерго», входящее структуру энергохолдинга ДТЭК, 5 февраля т.г. возобновило экспорт электроэнергии в Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в феврале объем поставок ДТЭК в Беларусь запланирован в объеме 187 млн. кВт/ч.

При этом договор «Востокэнерго» с «Белэнерго» предусматривает гарантированные поставки около 1,5 млрд. кВт/ч в 2011 году. Еще около 1,5 млрд. кВт/ч, согласно условиям контракта, может быть экспортировано в негарантированном режиме по согласию сторон.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля т.г. экспортные поставки в Беларусь, временно приостановленные в январе т.г. из-за несогласования с белорусским контрагентом вопроса цены экспорта, возобновило ГПВД «Укринтерэнерго». Мощность экспортных поставок составляет 150 МВт.

«Укринтерэнерго» планирует в 2011 году поставить в Беларусь 2,5 млрд. кВт/ч.

«Востокэнерго» и «Укринтерэнерго» закупают электроэнергию в Оптовом рынке электроэнергии для последующего экспорта в Беларусь по оптовой рыночной цене, не учитывающей объем дотационных сертификатов.

Справка УНИАН. В 2010 году на Беларусь приходилось около 70% объема всех экспортных поставок электроэнергии из Украины.

В декабре 2010 года «Востокэнерго» и «Укринтерэнерго» приобрели на годовом аукционе 900 МВт сечения «ОЭС Украины – энергосистема Беларуси» («Востокэнерго» – 750 МВт, «Укринтерэнерго» – 150 МВт). При этом уже в январе т.г. ООО «Востокэнерго» временно отказалось от 350 МВт белорусского сечения, которые были выставлены на месячный аукцион «Укрэнерго», однако не нашли своих покупателей.