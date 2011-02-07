В Тернопольской области нефтепродукты подорожали на 4-6 коп.

В Тернопольской области нефтепродукты на прошлой неделе подорожали на 4-6 копеек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области.

Согласно сообщению, за указанный период дизтопливо подорожало на 0,7% – с 8,08 до 8,14 грн./л, бензин марки А76 – на 0,5%, с 7,74 до 7,78 грн./л, бензин марки А92 – на 0,7%, с 8,2 до 8,26 грн./л, бензин марки А95 – на 0,7%, с 8,58 до 8,64 грн./л.

В целом розничные цены на дизтопливо составляют по области 7,9-8,3 грн./л, на бензин марки А76/80 – 7,5-8,05 грн./л, на бензин марки А92 – 8-8,55 грн./л, на бензин марки А95 – 8,4-8,95 грн./л.

Минимальный уровень розничных цен на нефтепродукты установлен на АЗС ОАО «Укрнафть» и ЧП «Укрпетроль», максимальный – на АЗС ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина» (бренд WOG) и Львовского филиала ОАО «Концерн «Галнафтогаз» (бренд ОККО).

Основной причиной роста розничных цен, по данным инспекции, является увеличение оптово- закупочных цен на нефтепродукты.