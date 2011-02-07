Соколовский: реализация «Южного коридора» может принести пользу и Украине

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что реализация проекта «Южный энергетический коридор», на котором Европа акцентирует внимание, может принести пользу и Украине.

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

«Брюссель акцентирует внимание на так называемом «Южном энергетическом коридоре», который может быть реализован через газотранспортные проекты «Набукко», «Белый поток» и тому подобное. Речь идет о новых маршрутах, рассчитанных на каспийскую ресурсную базу. Убежден, что их реализация принесла бы пользу и Украине, как минимум опосредствовано, а при желании Украины – и непосредственно», – отметил эксперт.

Он считает, что за счет транзита каспийского газа через «Набукко» на европейском рынке однозначно ослабятся позиции «Газпрома» и российский газ станет более доступным по цене, в том числе и для Украины. Это же, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, касается и проекта «Белый поток».

«Если бы Украина приложила усилия, мы могли бы рассчитывать на реализацию ветки «Белого потока» через Украину. Не говоря уже о теоретических шансах получать каспийский газ по реверсу через Румынию или Венгрию. И здесь опять затрагивается вопрос модернизации ГТС, которая была бы адаптирована к существующим и перспективным транснациональным проектам», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в выводах заседания Европейского совета, состоявшегося 4 февраля, лидеры стран Евросоюза отметили необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу и предложили Еврокомиссии продолжать работу над такими стратегическими проектами транспортировки газа, как «Южный коридор».

*** «Южный энергетический коридор» предполагает строительство нескольких трубопроводов, таких как «Набукко», ITGI, «Белый поток» (через Черное море и Украину), TAP, по которым газ из Каспийского региона будет поступать в Европу.

Полностью интервью Б.СОКОЛОВСКОГО читайте на сайте «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/ukr/detail/76917