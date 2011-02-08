"Газовый" долг предприятий ТКЭ достиг 4,2 млрд.грн.

Расчеты предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) с ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), остаются неудовлетворительными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что предприятия ТКЭ за период с 1 октября 2010 г. задолжали ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ 4,19 млрд. грн. (по состоянию на 7 февраля 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплоэнергетиков за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ - 45%.

По данным оперативного мониторинга, долг теплопоставляющих предприятий двенадцати областей в текущем отопительном сезоне превышает 100 млн. грн.

В частности, наибольшая задолженность за газ у предприятий ТКЭ Донецкой (701 млн. грн.), Днепропетровской (574 млн. грн.), Харьковской (525 млн. грн.), Луганской (227 млн. грн.), Запорожской (220 млн. грн.), Одесской (193 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Львовской (161 млн. грн.), Полтавской (144 млн. грн.), Сумской (111 млн. грн.), Житомирской (105 млн. грн.) областей, а также АР Крым (108 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,33 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 0%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ у теплопоставляющих предприятий Закарпатской (27%), Донецкой (37%), Волынской, Луганской (по 38%), Житомирской и Кировоградской (по 39%), а также Днепропетровской, Ивано-Франковской, Ривненской областей и АР Крым (по 41%).

ДК «Газ Украины» отмечает, что граждане в целом своевременно и добросовестно оплачивают стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако эти средства своевременно в компанию не поступают.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей теплопоставляющих предприятий-должников ускорить расчеты за природный газ. Компания обращается также к руководству местных органов власти с просьбой навести порядок в расчетах теплоэнергетиков.

Компания также отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

С целью улучшения дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ предприятиями ТКЭ, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено инициировать перед Кабинетом министров Украины вопрос относительно привлечения к ответственности руководителей теплопоставляющих предприятий-должников.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.