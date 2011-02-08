Цена нефти на NYMEХ незначительно падает

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 8 февраля, изменяются разнонаправленно на фоне стабилизации ситуации в Египте и прогнозах о запасах топлива в США.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,02 доллара - до 87,46 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) уже выросла на 0,08 доллара - до 99,330 доллара за баррель.

Запасы в пункте доставки нефти Кушинг, штат Оклахома, находятся на самом высоком с 2004 года уровне. Ожидается, что Минэнергетики в среду сообщит об увеличении запасов нефти с 343,2 миллиона баррелей на 2,25 миллиона баррелей.

Около 2,5% мировых запасов нефти перемещается через Египет через Суэцкий канал. Начиная с 25 января в Египте проходят массовые акции протеста с требованиями смены режима Хосни Мубарака, находящегося у власти 30 лет, проведения экономических и политических реформ. Сейчас начались переговоры между властью и оппозицией.