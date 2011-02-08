«Укрэнерго» выставила на мартовский аукцион сечения по направлению в Молдову и Россию

НЭК «Укрэнерго» выставило на аукцион по экспорту электроэнергии в марте доступ к пропускной способности межгосударственного сечения по направлению в Молдову и Россию суммарной мощностью 3,05 тыс. МВт.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Согласно сообщению, на аукцион будут выставлены 5 лотов сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема» суммарным объемом 550 МВт. Как уточнили в аукционной комиссии, входящая в структуру ДТЭК «Пауэр Трейд», законтрактовавшая по итогам годового аукциона 200 МВт молдавского сечения, уведомила «Укрэнерго», что в марте она не намерена экспортировать электроэнергию в Молдову. В этой связи указанная мощность была выставлена на мартовский аукцион.

Поскольку ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» не обращались в «Укрэнерго» с уведомлениями о временном отказе от мощностей сечения «ОЭС Украины – ОЭС Беларуси», указанное сечение не выставлялось на мартовский аукцион. Подобным образом не выставлялось на аукцион сечение по направлению в Польшу, ранее законтрактованное на годовом аукционе ООО «Востокэнерго».

Напомним, в январе «Востокэнерго» временно отказалось от 350 МВт белорусского сечения и 215 МВт сечения по направлению в Польшу.

"Укрэнерго" также выставило на торги доступ к сечению для экспорта в направлении России суммарной мощностью 2,5 тыс. МВт.

Суммы гарантийных взносов по выставляемым на торги лотам колеблются в пределах 0,261-6,748 млн. грн./лот.

"Укрэнерго" принимает заявки от потенциальных участников торгов до 16:00 14 февраля.

Аукцион запланирован на 16:00 15 февраля.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.