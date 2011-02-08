Минэкономразвития повысило коэффициент к рентной плате за нефть на 4%

Министерство экономического развития и торговли Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за январь 2011 года на 4% по сравнению с установленным для декабря 2010 года – до 1,3301.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно сообщению, расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в январе 2011 года выросла до 93,79 долл. за баррель по сравнению с 89,91 долл. в декабре 2010 года.

Справка УНИАН. Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономического развития и торговли ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти – 560 грн. за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены Налоговым кодексом, принятым Верховной Радой в декабре 2010 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 2141,86 грн./т, с большей глубины – 792,54 грн./т.