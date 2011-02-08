Украина в январе импортировала газ по ценам 264 долл. и 266,5 долл. за тыс. куб. м

Украина в январе 2011 года осуществляла импорт природного газа по ценам 264 долл. США за тыс. куб. м и 266,5 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономического развития Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Таможенная стоимость январских партий природного газа, заявленных декларантами, в пересчете на 1000 куб. метров составляет 264 долл. США - в первом и третьем случаях, и 266,5 долл. США во втором случае», - отмечается в сообщении министерства.

В этой связи Минэкономразвития увеличило величину корректирующего коэффициента для расчета рентной платы за природный газ за январь 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года на 4,7% - до 1,4708.

Напомним, в конце декабря 2008 года Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно закону, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Эта же норма сохранена в новом Налоговом кодексе, который вступил в силу с 1 января 2011 года. Кодексом установлены следующие ставки рентной платы: на газ, добытый на глубине до 5000 м, – 237 грн. за тыс. куб. м, свыше 5 тыс. м – 118,5 грн. за тыс. куб. м. К объемам газа, добытого и в последующем реализованного для нужд населения, применяются сниженные ставки рентной платы: 59,5 грн. за тыс. куб. м для добытого на глубине до 5000 м, и 47,4 тыс. грн. тыс. куб. м – свыше 5000 м. Для газа, добываемого для нужд населения на морских месторождениях в границах континентального шельфа, ставка рентной платы установлена на уровне 11,85 грн. за тыс. куб. м.