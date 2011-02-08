Украина сократила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе 2011 года сократилось на 0,4%, или 73,2 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 18,372 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом месяце тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 7,2%, или 607,8 млн. кВт/ч, – до 7,852 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – увеличили на 5,1%, или 412,1 млн. кВт/ч, – до 8,429 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – увеличили на 9,5%, или 78,5 млн. кВт/ч, – до 906 млн. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе нарастили выработку электроэнергии на 3,9%, или 44,8 млн. кВт/ч, – до 1,185 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или на 6,9 млрд. кВт/ч, - до 194,839 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.