«Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 13%

ПАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году увеличило объем переработки нефтяного сырья на 13,1%, или 420,3 тыс. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 3 млн. 618,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в секторе по связям с общественностью предприятия.

«В 2010 году на производственные мощности «Укртатнафты» было поставлено 3 млн. 688,5 тыс. тонн нефти, что на 522,5 тыс. тонн, или 16,5%, превышает показатель 2009 года. Объем переработки нефтяного сырья в 2010 году составил 3 млн. 618,2 тыс. тонн – на 420,3 тыс. тонн, или 13,1%, больше по сравнению с производственным планом компании на 2009 год», – сказано в сообщении.

Также в сообщении сказано, что глубина переработки в 2010 году увеличилась и составила 86,59% (в 2009 году – 81,51%). Выход светлых нефтепродуктов также увеличился – с 69,08% до 71,10%.

Производство бензинов в 2010 году составило 1 млн. 055,8 тыс. тонн. Часть высокооктанового продукта в структуре произведенных бензинов – 93,45% (в 2009 году – 92,91%). Дизтоплива за отчетный период произведено 1 млн. 227,3 тыс. тонн, базовых и товарных масел – 72,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), по оперативным данным, в 2010 году увеличило объем переработки нефтяного сырья на 13,3% по сравнению с 2009 годом – до 3 млн. 611,8 тыс. тонн.