Цена нефти растет на фоне данных из США

Цена нефти на торгах в среду, 9 февраля, растет на фоне первого за пять недель снижения запасов сырья в США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,56 доллара, или на 0,64% - до 87,50 доллара за баррель.

Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,37 доллара, или на 0,37% - до 100,29 доллара за баррель.

По итогам торгов вторника стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI составляла 86,94 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Согласно данным Американского института нефтепродуктов, запасы нефти за минувшую неделю снизились на 558 тысяч баррелей, до 346 миллионов баррелей. В то же время аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 2 миллиона баррелей. Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики США сегодня.