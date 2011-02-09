Суд прекратил производство по делу о банкротстве “Энергоатома”

Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о банкротстве НАЭК “Энергоатом”.

Об этом УНИАН сообщил источник в суде со ссылкой на определение, вынесенное на заседании в среду.

По словам собеседника агентства, производство по делу о банкротстве закрыто на основании ст. 40 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» в связи с выполнением ответчиком своих обязательств перед инициирующим кредитором – «Укртатнафтой».

В то же время, собеседник агентства затруднился уточнить сумму исковых требований к НАЭК, предъявленных истцом ПАО “Укртатнафта”.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева в январе т.г. возбудил дело о банкротстве национального оператора АЭС НАЭК «Энергоатом» по иску ПАО «Укртатнафта».

В определении от 14 января по делу № 49/15 не указаны исковые требования «Укртатнафты», на основании которых суд принял решение о возбуждении дела о банкротстве.

Определением был введен мораторий на распоряжение имуществом НАЭК, а также выполнение компанией своих финансовых обязательств. При этом, согласно документу, мораторий введен на все время производства дела о банкротстве.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

НАЭК в январе-сентябре 2010 года увеличила чистую прибыль в 5,96 раза, или на 920,955 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., - до 1 млрд. 106,458 млн. грн.

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году и является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.