Доля импорта в объеме нефтепродуктов не превышает 30% - эксперт

Импорт нефтепродуктов в Украину в январе 2011 года составил 187,8 тыс. тонн, то есть 30% по отношению к общему объему потребления топлива в стране.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

Согласно данным «А-95», импорт бензина в первом месяце года составил 100,16 тыс. тонн, то есть 31% от объема рынка. По сравнению с прошлым годом снизился и импорт дизельного топлива в страну – до 88 тыс. тонн (28% от объема рынка).

«Рынок сохраняет оптимальную структуру на уровне 30% импорта и 70% украинской переработки. Таким образом, на рынке наблюдается высокая конкурентоспособность, что обеспечивает прозрачное ценообразование», – отметил С.КУЮН.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ открывая заседание Кабинета министров сказал, что «отмена пошлин на импорт нефтепродуктов в прошлые годы привела к монополизации рынка со стороны импортеров: их доля на рынке достигла 60%. Это позволило им ввести ценовой диктат, что увеличило стоимость топлива практически до европейского уровня».

Напомним, в конце января Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов в независимости от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, в то время как страны Таможенного союза, в частности, Белоруссия, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь, импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлин приведет к дальнейшему росту цены на качественные нефтепродукты, так как их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание топлива в стране. Импортеры считают, что правительство фактически перекладывает расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.