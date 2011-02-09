Кировоградская область перебрала лимиты по газу

Кировоград. Кировоградская область с начала февраля 2011 года перебрала лимиты по газу на 2,4 млн. грн., или 300 тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы правления ОАО «Кировоградгаз» Андрей ПЕТРОВСКИЙ на аппаратном совещании у губернатора.

По его словам, ДК «Газ Украины» выделяет лимиты в зависимости от уровня расчетов.

«Поскольку в области сложилась напряженная ситуация с расчетами, то на первую декаду февраля мы получили 3,3 млн. кубометров газа при потребности в 8 млн. кубометров», отметил А.ПЕТРОВСКИЙ.

По его словам, в связи с плюсовой температурой на улице предприятия ТКЭ уменьшили давление газа в котлах до уровня минимального потребления.

А.ПЕТРОВСКИЙ сообщил, что на начало года уровень расчетов за потребленный газ для населения составлял 96,7%. Задолженность ОАО «Кировоградгаз» перед государственной компанией-поставщиком тогда составляла около 21 млн. грн.

«На сегодня ситуация стабилизировалась, долгов у населения нет», - подчеркнул А.ПЕТРОВСКИЙ. В то же время, по его словам, предприятия ТКЭ задолжали ОАО «Кировоградгаз» 34 млн. грн. (уровень оплаты - 69,7%).