Азаров стабилизирует рынок нефтепродуктов путем увеличения объемов переработки нефти

Рынок нефтепродуктов Украины будет стабилизирован путем увеличения в текущем году объемов переработки нефти до 14 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время заседания Кабинета министров.

«Минэнергоугля вместе с отечественными нефтепереработчиками разработали план мероприятий по стабилизации на рынке нефтепродуктов путем увеличения переработки нефти до 14 млн. тонн уже в текущем году. А также будет последующее увеличение выпуска нефтепродуктов за счет модернизации украинских НПЗ», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что отмена пошлины на импорт нефтепродуктов привела к монополизации со стороны импортеров, доля которых на рынке достигла 60%, что в свою очередь позволило им ввести “ценовой диктат” и увеличить стоимость горючего практически до европейского уровня.

«Такая ситуация недопустима», - сказал премьер и сообщил, что правительство проводит последовательную политику модернизации отечественной нефтеперерабатывающей отрасли, в том числе путем защиты внутреннего рынка от избыточных объемов импорта.

Он отметил, что на сегодняшний день проводится антидемпинговое расследование относительно импортеров нефтепродуктов; на завершающей стадии находится расследование Антимонопольного комитета по поводу ценового сговора некоторых операторов внутреннего рынка нефтепродуктов. «Если будет доказано наличие монопольного сговора, в отношении нефтетрейдеров могут быть применены соответствующие санкции», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году, когда было переработано 11 млн. 507,7 тыс. тонн.