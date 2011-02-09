Ассоциация нефтетрейдеров: цена на А-95 сохранится в пределах 9 грн./л до 15 февраля

Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» заявляет, что придерживается договоренностей, которые были достигнуты по итогам заседания Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам рынка нефтепродуктов 28 января, прошедшего под председательством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, о сохранении цен на бензин А-95 в пределах 9 грн./л до 15 февраля 2011 года.

Об этом сказано в сообщении ассоциации, переданном УНИАН.

«Члены нашего объединения четко придерживаются этих договоренностей и ожидают очередной встречи с вице-премьером в рамках заседания ЭАГ для выработки дальнейшего плана действий по стабилизации рынка», – сказано в сообщении.

Также в нем отмечается, что Ассоциация нефтетрейдеров в очередной раз обеспокоена участившимися случаями озвучивания искаженных и откровенно фальсифицированных данных о ситуации на рынке нефтепродуктов Украины.

«Нам абсолютно ясна цель манипуляций с данными со стороны нефтеперерабатывающих компаний и чиновников Минэнергоугля – это введение пошлин на импортные нефтепродукты с целью монополизации рынка и получения сверхприбылей. Притом чем сильнее это давление на Кабинет Министров и комиссию по проведению специального расследования, тем становится очевиднее, что реальных оснований для введения этих специальных мер нет…», – отметил президент Ассоциации нефтетрейдеров Леонид КОСЯНЧУК.

При этом он призвал власти Украины не поддаваться неприкрытому лоббизму и обеспечить беспристрастное и объективное расследование системы функционирования рынка нефтепродуктов в Украине.

Также Ассоциация нефтетрейдеров опровергает данные о повышенной доле импортных нефтепродуктов на рынке Украины. «По официальным данным, в 2010 году доля импортных нефтепродуктов составила 40%, в январе 2011 года – 30%. В большинстве своем это топливо стандарта Евро-4 и Евро-5, которое в Украине не выпускается или выпускается в ограниченных количествах», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета Министров, сказал, что «отмена пошлин на импорт нефтепродуктов в прошлые годы привела к монополизации рынка со стороны импортеров: их доля на рынке достигла 60%. Это позволило им ввести ценовой диктат, что увеличило стоимость топлива практически до европейского уровня».

Напомним, в конце января Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов вне зависимости от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, в то время как страны Таможенного союза, в частности Беларусь, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь, импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлин приведет к дальнейшему росту цены на качественные нефтепродукты, так как их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание топлива в стране. Импортеры считают, что правительство фактически перекладывает расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.