«Укрнафта» и «Черноморнефтегаз» открыли круглосуточные телефоны «горячей линии»
17:20, 09 февраля 2011Энергетика
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Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» и Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» объявили об открытии круглосуточных телефонов «горячей линии».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах компаний.
Согласно сообщениям, телефоны «горячей линии» открыты в соответствии с Законом Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объектов Единой газотранспортной системы Украины, бесперебойных и безаварийных поставок газа потребителям и в целях оперативного реагирования на нарушения в работе нефтегазового комплекса, в том числе на аварийные и чрезвычайные ситуации.
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