Мировое соглашение с Vanco отложено

Кабинет министров Украины отложил рассмотрение вопроса об утверждении мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. относительно разработки шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что причиной является то, что стороны продолжают согласовывать позиции документа.

Как сообщал УНИАН, по словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) планируется подписать в феврале текущего года.

Кабинет министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции.