На Закарпатье цены на бензин выросли на 5,4%, на дизтопливо – на 7,9%

На Закарпатье в январе 2011 года цены на бензин выросли на 5,4%, на дизельное топливо – на 7,9% по сравнению с декабрем 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела статистики цен Главного управления статистики Эдита ЙОРДАН.

По ее словам, на потребительском рынке нефтепродуктов в Закарпатской области на протяжении последних лет наблюдается неоднозначная динамика изменения цен, связанная с изменениями стоимости сырья для их производства и формированием цен нефтетрейдерами.

За период с 5 по 31 января 2011 года розничная цена одного литра бензина в области составила в среднем 8,04 грн./л (по всем маркам), дизельного топлива – 7,80 грн./л, тогда как в январе 2010 года их средняя стоимость по области составляла соответственно 6,95 грн./л и 6,31 грн./л.